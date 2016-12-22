Sürücüsüz Araçlar Neyi Değiştirecek?

Sürücüsüz araçlar ile ilgili yapılan değerlendirmelerde önümüzdeki yıllarda 128 farklı sanayi kolunun bu değişimden etkileneceği belirtildi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 20:07

DaVinci Enstitüsü’nün kurucusu ve yöneticisi Thomas Frey tarafından yapılan değerlendirmelerde özellikle sürücüsüz araçlarının gelişimi sonrasında beklenen değişiklikler hakkında bilgiler paylaşıldı. Sürücüsüz araçların kullanıma sunulması üretim hattında pek çok farklı değişikliğe yol açabilecek. Tarımdan inşaata kadar pek çok farklı alanın bu değişiklikten etkilenmesi bekleniyor. Özellikle 2016 yılı itibari bu alana ilgi daha da artarken şu anda otomotiv sektöründe hizmet veren markaların büyük bir bölümü sürücüsüz araç konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Dönüşüm Uzun Sürebilir!

Dönüşümün uzun sürecek olması sonuçları etkilemez durumda. Sürücüsüz otomobillere doğru yaşanacak bir değişim sonucunda artık kişilerin daha çok sürücüsüz araçları kullanacağın ve araç satışlarının eski yıllarda olduğu kadar çok fazla yapılmayacağı belirtildi. Kişilerin herhangi bir yere giderken kendi araçlarını kullanmak yerine istediği yere çağırabileceği sürücüsüz araçları tercih edeceği de vurgulandı. Bu durum hem ekonomik hem de toplu taşımanın daha çok tercih edileceği bir geleceğin olacağına işaret ediyor.

Frey’den Önemli Analizler!

Thomas Frey yaptığı bu açıklamalar ile sürücüsüz otomobillerin aynı zamanda sürücülük diye bir mesleği bırakmayacağını ve artık araçların kendi başına istenilen yere ulaşımı sağlayabileceğini belirtti. Bu bakımdan 128 farklı sanayi kolunun yanı sıra sürücü gibi farklı mesleklerin de sürücüsüz otomobiller ile birlikte yavaş yavaş artık yok olması bekleniyor.