Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla sığınmacıyı ağırlayan Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yüzde 80’i kalıcı olacak.

Güncellenme 16 Ocak 2017 18:20

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’de yaşanan Suriyeli sığınmacılar için geniş çaplı bir rapor hazırlamak üzere Gaziantep’e gitti.

Kentin mülki amirleriyle bir araya gelen Malkoç, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısının 3 milyon civarında olduğunu, buna Pakistan, Irak, Afganistan, Somali veya diğer Afrika ülkelerinden gelenler de dahil edildiğinde rakamın 4 milyona çıktığını söyledi.

Başdenetçi Malkoç, şu açıklamayı yaptı:

"4 milyonluk rakam dünyadaki birçok ülkenin, hatta Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Şu anda Türkiye'de ilköğretim çağında bulunan bu göçmen ve mültecilere verilen hizmet, okullarda okutulan öğrenci sayısı 500 binin üzerinde. Sadece ilköğretimi kastediyorum. Finlandiya'da ilköğretim çağındaki öğrencilerin sayısı 370 bin civarında. Bu rakamı özellikle telaffuz ediyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın denizlerden topladığı insan sayısı 95 bin 571. Bunlar olağanüstü rakamlar.

Baştan geçici olarak baktığımız bu sorun belli bir noktaya geldi. Bu noktaya kadar çok güzel idare edildi. Gaziantep bu konuda model oldu. Zorluklarını, sıkıntılarını içinde sakladı. Güzelliklerini hem Türkiye'ye, hem de dünyaya yansıttı.

Ülkemiz için de gurur, iftihar vesilesi oldu. Buraya kadar tamam. Belli ki Allah nasip ederse Astana zirvesinden sonra olağanüstü bir değişiklik olmazsa Suriye'de belli bir uzlaşma, ardından da çözüme doğru yol alınacak ama sorun bitmiyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, bunların yüzde 20'si geri dönüyor, yüzde 80'i ne kadar teşvik edersek edelim veya 80'e yakını belli ki kalacak gibi görünüyor."

İki ay sonra uluslararası sempozyum var

2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Uluslararası Göç ve Mülteciler Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak sempozyuma birçok kuruluş, sivil toplum örgütü temsilcileri ve dünya ombudsmanları katılacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanacak rapor, sempozyuma kadar hem Türkçe hem de uluslararası dillerde yayına hazırlanacak.

AA