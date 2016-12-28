Suriyeli mülteciler Cerablus yolunda

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 100 kişilik mülteci grubu Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Cerablus'a geçerek ülkesine döndü.

Güncellenme 28 Aralık 2016 10:52

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde barınan yaklaşık 100 Suriyeli, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Halep’e bağlı Cerablus ilçesine döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekatın ardından, Türkiye'de barınan sığınmacıların Cerablus'a dönüşü sürüyor.

Ülkelerine gitmek için Gaziantep Valiliğine müracaat eden Suriyeliler, alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100 kişi, Karkamış Gümrük Kapısı’na geldi.

Bavullarının yanı sıra kamyonetlere yükledikleri ev eşyalarını da beraberlerinde getiren gruptakiler, Karkamış Spor Salonu’ndaki kayıt işlemlerinin ardından, güvenlik kontrolünden geçerek Cerablus’a gönderildi.

Sınır kapısını geçen Suriyeliler, kendilerini bekleyen kamyonetlere binerek, evlerine döndü.

AA