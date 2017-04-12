Moskova'da Putin ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Suriye'de rejim 50 farklı yerde kimyasal silah kullandı" dedi.

Güncellenme 12 Nisan 2017 21:49

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın açıklaması düzenledi. Lavrov, "Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak" açıklamasında bulundu.

İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından ilk kez bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'da Lavrov ile görüşen Tillerson daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, ortak basın toplantısı düzenledi.

LAVROV: HAVA SAHASI ANLAŞMASI YENİDEN OLACAK

Lavrov'un konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Uzun görüşmeler gerçekleştirdik. Önceki yönetimin bize bırakmış olduğu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede hiçbir ödün verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Uluslararası terörle mücadele yönündeki ortak hedefimizi bir kez daha doğruladık. Bu iki ülke liderinin Donald Trump'ın St. Petersburg'daki saldırı sebebiyle taziye mesajı iletmek üzere Vladimir Putin'i aradığı zaman dahil olmak üzere yaptıkları telefon görüşmelerinde ele aldıkları bir konudur. İdlib'deki saldırıya ilişkin çok detaylı bir soruşturması yapılması gerektiği fikrimizi ilettik. Sorumluların cezalandırılması, kimyasal silahların önlendirilmesinde Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler ile beraber çalışılması, tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettik. ABD liderliğindeki koalisyonla Suriye'de hava güvenliğini sağlama ile ilgili olarak yapılan anlaşmayı dondurduiumuzu açıklamıştık. Bu kararı verdik ancak bugün Putin bizi tekrar yürürlüğe gireceği konusunda bize güvence verdi. DAEŞ'in yok edilmesini hedefliyoruz. Bu bizim ortak amacımızdır. Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak. İsrail ve Filistin konusunda da tekrar çalışacağız."

TILLERSON: SURİYE'DE REJİM 50 FARKLI YERDE KİMYASAL SİLAH KULLANDI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise konuşmasında Suriye'de rejimin 50 farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandığını belirtti.

Tillerson, "İki ülke arasındaki güveni yeniden sağlamak için herşeyi yapmamız gerek. Washington ve Moskova'nın askeri ve diplomatik kanalları korumaları gerek. Bizim tavrımız Esad rejiminin sona geldiği ve suçlu olduğu yönünde. Rusya, Esad'a bu gerçeği anlamakta yardımcı olabilir. Esad'ın gitmesinin organize bir şekilde gerçekleşmesi gerek. Tüm Suriyelilerin oturup konuşması gerek. Suriye'nin kaderini Suriyelilerin belirlemesi gerek" diye konuştu.

PUTİN, TILLERSON'U KABUL ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul ettiği bildirildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kremlin Sarayı'nda Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiğini söyledi.

Peskov, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.



Lavrov ve Tillerson, Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi'nde yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırı düzenlemesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmişti.

LAVROV-TILLERSON GÖRÜŞMESİ

Lavrov ve Tillerson, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde görüştüler.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tillerson'un ziyaretinin terörle mücadelede ortak cephe oluşturulması başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.



Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını hukuka aykırı olarak nitelendirerek, "Bu konuyu telefonda görüştük. Rusya'dan üst düzeyli açıklamalar da yapıldı. Bu tür eylemlerin gelecekte tekrar edilmemesini önemli görüyoruz" dedi.



ABD ile karşılıklı çıkarlara saygı temelinde yapıcı işbirliği ve diyaloğa hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Kolektif işbirliğine hazırız. Bu noktada sizin tutumunuzu ve gerçek niyetinizi anlamamız oldukça önemli" ifadesini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın uluslararası siyasetteki tutumunun konjonktürel olaylara göre değişmediğini dile getirerek, muhataplarını "ya bizimlesin ya da bize karşı" gibi bir seçimlere zorlamadıklarını söyledi.



TILLERSON: AÇIK VE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME UMUT EDİYORUM



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Lavrov ile ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve küresel konularda açık ve samimi bir görüşme yapmayı umut ettiğini belirtti.



Bu görüşmenin kendileri için oldukça önemli bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Tillerson, "Birbirimizin tutumunu ve bakış açılarını anlamaya çalışacağız. Görüşlerimizin ayrıştığı ve aynı olduğu konuları görüşeceğiz. Görüş ayrılıklarının nedenlerini değerlendireceğiz" diye konuştu.

NTV