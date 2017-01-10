Suriye'de haber alınmayan iki askerin şehit olduğu öğrenildi

Suriye'de irtibat kesilen iki astsubayın şehit olduğu haberi geldi. Askerlerden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kasım ayından bu yana haber alınamamıştı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 11:32

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda kasım ayında irtibat kesilen iki astsubayın şehit olduğu bildirildi.

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden harekata ilişkin 29 Kasım'da yapılan bilgilendirmede, saat 15.30'da iki askerle irtibatın kesildiği belirtilmiş, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü açıklanmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, iki askerle irtibatın kesilmesi ve bölgede devam eden arama faaliyetlerinin ilişkin bilgi vermişti.

Askeri kaynaklarca, irtibat kesilen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in şehit olduğunu bildirildi.

Keskin'in cenazesi bugün Adana'nın Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Camsi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Şehit astsubay Kaşıkçı ise yarın Çanakkale'de Şehitler Camsi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

AA