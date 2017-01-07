Suriye'de bombalı araç saldırısı: en az 25 ölü!

Halep kentinin ilçesi Azez'de bombalı araç patlatıldı. Sky News Arabia TV olayda en az 25 ölü olduğu belirtirken, Anadolu Ajansı ise 60 ölü olduğu bilgisini verdi.

Güncellenme 07 Ocak 2017 14:20

Sky News Arabia TV, Azez'deki saldırıda 25 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberde saldırının bombalı araçla yapıldığı belirtildi. Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki Azez muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

EN AZ 60 KİŞİ ÖLDÜ

Anadolu ajansı ise muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti. Saldırı Türkiye Ve Rusya arabuluculuğunda yapılan ve BM tarafından onaylanan ülke genelini kapsayan ateşkes sırasında geldi. Ateşkes 30 Aralık'ta ilan edilmişti. Ateşkesi Kazakistan'da yapılması beklenen barış görüşmelerinin takip etmesi bekleniyordu.

