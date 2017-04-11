"Suriye yönetiminin hala kimyasal silah kapasitesi var"

G7 Zirvesi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin elinde halka daha kimyasal silah bulunduğunu" söyledi.

Güncellenme 11 Nisan 2017 10:18

G7 Zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Elimizdeki bulgular Suriye yönetiminin hala kimyasal silah kapasitesinin olduğumu gösteriyor' dedi

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bakan çavuşoğlu G7 Zirvesi sonrasında Suriye gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tillerson, G7'den sonra Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova'yla konuşulması gerekenleri konuştuk. Artık bu rejimle Suriye'nin devam edecemeyeceği aşikardır. Geçiş hükümetinin bir an önce hayata geçirmek lazım.

Terör örgütleriyle de mücadeleye devam. Sadece kimyasal silahlarla değil, tank ve diğer konvansiyonel silahlarla da rejimin muhalefeti vurmaya ve masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor. Ateşkesten bu yana sık sık rejim ateşkesi ihlal ediyor.

"Esad'sız bir Suriye için Rıusya'nın ikna edilmesi gerekiyor"

Olası riskleri de gündeme getirdik. İdlib'e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğin vurguladık. Artık Esad'sız bir Suriye için Rusya'nın da ikna edilmesi gerektiğini vurguladık. Biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik."

"Elimizdeki bilgilere göre rejimin hala kimyasal silah kullanma kapasitesi var."

Kaynak: CNN Türk