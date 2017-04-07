Suriye Devlet Başkanlığından açıklama: "Saldırı aptalca ve sorumsuzca"

ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Suriye'de bir askeri üssü vurmasının ardından, Suriye'den "Saldırı aptalca ve sorumsuzca" açıklaması geldi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 19:29

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılığın arttığı vurgulanarak, "Saldırı aptalca ve sorumsuzca" denildi.

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısının ardından Suriye ordusundan da açıklama gelmişti. Açıklamada hava üssüne düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, büyük maddi hasar meydana geldiği ifade edilmişti. Saldırıda 4'ü çocuk 9 sivilin de öldüğü belirtiliyor.

Suriye Genelkurmayı saldıyı "pervasız bir saldırganlık" olarak nitelemişti. Bu saldırının ABD'yi DAEŞ'in, Nusra Cephesi'nin ve diğer terör örgütlerinin ortağı yaptığı ileri sürülmüştü. Saldırıya terörle mücadeleye devam ederek karşılık verileceği belirtilmişti.



Suriye Enformasyon Bakani Ramez Turjman ise saldırının "sınırlı" çapta olduğunu ve askeri durumun tırmanmasını beklemediğini söylemişti. Turjman, "Saldırının süre ve etkilediği saha açısından sınırlı olduğunu düşünüyorum, bekleniyordu" demişti.

Amerikan donanması, iki savaş gemisinden fırlattığı 59 Tomahawk uzun menzilli füzeyle Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat askeri hava üssünü vurdu. Muhaliflerin elindeki İdlib'e yapılan kimyasal saldırıda kullanılan helikopterlerin Şayrat hava üssünden kalktığı belirtildi.

NTV