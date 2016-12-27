Suriye barışı için Rusya ve Türkiye görüşme mutabakatına vardı

Suriye'de ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye ve Rusya; İran garantörlüğünde görüşm

Güncellenme 27 Aralık 2016 17:22

Astana'da Esad rejimi ve muhaliflerle ilgili Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmeler konusunda mutabakata varıldı.

Çavuşoğlu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Suriye konusunda görüştükleri belirtildi.

İki bakan da 'Suriye'de ateşkes' üzerinde durdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova'nın Suriye'de ülke genelinde ilan edilecek bir ateşkes için çaba gösterilmesi ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre iki bakan, Suriye'de ateşkes anlaşmasına hızlıca varılması konusunun önemine vurgu yaptı.

Lavrov; Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye ve İran'la çalışmalarını sürdüreceğini belirtirken, Halep'ten tahliyeler konusunda da bu üçlünün birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Ilımlı muhalifler terörist gruplardan ayrılmalı

Açıklamaya göre, bakanlar, Suriye'de askeri eylemlerin sona erdirilmesinin pratik parametreleri üzerinde bir an önce anlaşmanın, ılımlı muhaliflerin terörist gruplardan ayrılmasının ve Kazakistan liderliğinin daveti üzerine Astana'da düzenlenecek barış görüşmelerinin hazırlıklarının tamamlanmasının önemini görüştüler.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları

CNN Türk'te yer alan habere göre, dün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de çözüme ilişkin Astana'da yapılacak toplantı teklifiyle ilgili "Türkiye, Rusya ve İran garantör ülke olacaklar ancak rejim ve muhalefet müzakereleri yapacak" açıklamalarında bulunmuştu.

Çavuşoğlu Lavrov görüşmesinden saatler sonra bu kez Ankara-Tahran hattında hareketlilik vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le görüştü. Görüşmelerde Astana süreci ele alındı.

CNN Türk