Super Mario Run Ne Zaman Gelecek?

IOS işletim sistemine yönelik sunulan ve ardından Android'e gelmesi beklenen Super Mario Run için Android'de ön kayıt dönemi başladı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 19:18

Super Mario adıyla yıllardan beri oynanan ve pek çok kişinin sevdiği oyun, mobil uygulama olarak geliştirildi. iOS işletim sistemi için ilk olarak sunulan oyun oldukça dikkat çekerken kullanıma sunulduğu ilk hafta itibariyle yüksek indirme oranlarına ve gelire ulaştı. Super Mario Run için sadece iOS'ta elde edilen bu başarı özellikle oyunun Android için sunulmasının ardından çok da artacak. Fakat geliştiriciler Android için çok fazla hızlı çalışmıyor denilebilir. Öyle ki yapılan açıklamalarda Android için oyunun 2017'nin Mart ayı sonrasında gelebileceği belirtilirken şu anda sadece kullanıcılar oyunun piyasaya çıktıktan sonra hemen oynanabilmesi adına ön kayıt yapabiliyor.

Android Tarihi Netleşmedi

Android işletim sistemine gelecek olacak oyun daha fazla kişi tarafından erişilebilir duruma gelecek ve bu bakımdan Nintendo için daha fazla gelir elde edilmesi sağlanacak. Gündeme gelen bu haberler sonrasında özellikle Android kullanıcılarının sosyal medya üzerinden Nintendo için ciddi eleştiriler yönelttiği görülürken iOS işletim sisteminde sunulmasına rağmen hala Android işletim sistemi için oyunun getirilmemesi oldukça tepki gördü. Bu bakımdan Nintendo tarafından işlemlerin hızlandırılması ve daha kısa süre içerisinde oyunun Android işletim sisteminde olması söz konusu olabilir.