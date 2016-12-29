Super Mario Run Android’e Geliyor!

iOS işletim sistemlerine sunulan ve yüksek kullanıcı sayısına ulaşan Super Mario Run için Android dönemi başlıyor.

Güncellenme 29 Aralık 2016 23:18

Apple tarafından düzenlenen resmi tanıtımda iOS cihazlara özel oyunların geliştirileceği, Super Mario Run gibi pek çok farklı oyun versiyonunun kullanıcılar ile buluşturulacağı belirtilmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalar itibariyle Super Mario Run adı verilen oyun resmen kullanıma sunulurken yapılan yeni bir duyuru milyonlarca kullanıcıda heyecan yarattı.

Android’e Geliyor!

Öyle ki Super Mario Run için Nintendo tarafından yapılan resmi açıklamalarda Android işletim sistemi için de desteğini verileceği duyuruldu. Üstelik Google Play Store üzerinden ön kayıt dönemi dahi başladı. Ön kayıt döneminde kayıt yaptıran kişiler oyunu ilk olarak indirme imkanı elde edebilecek. Şu anda Google Play Store üzerinden sizler de ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön kayıt yaptırmak için buraya tıklayarak resmi sayfaya erişebilir ve ardından Google Play Store hesabınız üzerinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Super Mario Run Özellikleri Neler?

Super Mario Run için yapılan resmi açıklamalarda oyun özellikleri şöyle;

Sadece online oynanabilir.

Dünya Turu

Düzlükler, mağaralar, hayalet evler, gemiler, kaleler ve daha birçok farklı harita

Tek el ile oynanabilir tasarım

Meydan okuma modu

Kendi krallığınızı inşa etmek için para toplayın.

100'den fazla çeşit ürün

Üstelik oyun içinde yapılacak çeşitli etkinlikler ve güncellemeler sayesinde Super Mario Run için heyecan sürekli devam edecek.