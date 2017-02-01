Super Mario Run 52 Milyon Dolar Kazandırdı!

Super Mario Run adı verilen yeni oyun ile iOS işletim sistemlerine giriş yapan Nintendo, 53 milyon dolar kazandı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 21:33

Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sunulan ve oldukça dikkat çeken Super Mario Run, Nintendo için iyi bir gelir sağlamayı başardı. Piyasaya sunulduğu dönemden itibaren oldukça dikkat çeken ve klasik Mario oyununun mobile ulaştırıldığı Super Mario Run kullanıcılarının dikkatini çekti.

Super Mario Run Nintendo’yu Sevindirdi

Konu ile ilgili paylaşılan son raporlarda sadece Super Mario Run oyunu üzerinden Nintendo'nun 53 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği belirtildi. Oyun satış rakamları her ne kadar düşük olsa da Nintendo düşük rakamlara karşın yüksek bir gelire ulaşmayı başardı. Oyun ile ilgili paylaşılan bilgilerde oyunu indiren kişilerin sadece yüzde 5'lik bölümünün oyunun tümünü satın aldığı belirtilirken, 10 dolar olan oyun bu bakımdan sadece yüzde 5’lik bir kısım tarafından satın alındı.

Firma tarafından özellikle oyun satışları düşük ve beklentilerin altında kalsa da özellikle önümüzdeki dönemlerde Android işletim sistemine açılacak olan oyunun bu konuda büyük bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yapılan son açıklamalarda Mart ayı itibariyle oyunun Android işletim sistemlerinde de oynanabileceği ve bu bakımdan artık işletim sistemi sınırlaması olmaksızın kişilerin bu konuda destek elde edebileceği belirtildi. Bu açıdan milyonlarca kullanıcıya ulaşma potansiyeli bulunan bir Super Mario Run gelirini Android ile birlikte daha da arttıracak.