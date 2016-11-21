Süper Lig yayın ihalesini Digitürk kazandı
Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesinde sonuç belli oldu. İhaleyi 500 milyon dolar artı KDV öneren Digitürk kazandı.
Süper Lig ihalesi 500 milyon dolar artı KDV ile yine Digitürk'ün oldu.
Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesinde sonuç belli oldu. Saat 10.00’da başlayan ihale şartnamesini 5 firma aldı ancak Digiturk dışında sadece Turkcell ihaleye katıldı. Tukcell’in teklifi de sadece bir paket için olunca 500 milyon dolar artı KDV öneren Digitürk ihaleyi kazandı.