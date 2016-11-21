Süper Lig yayın ihalesini Digitürk kazandı

Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesinde sonuç belli oldu. İhaleyi 500 milyon dolar artı KDV öneren Digitürk kazandı.

Güncellenme 21 Kasım 2016 10:24

Süper Lig ihalesi 500 milyon dolar artı KDV ile yine Digitürk'ün oldu.

Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesinde sonuç belli oldu. Saat 10.00’da başlayan ihale şartnamesini 5 firma aldı ancak Digiturk dışında sadece Turkcell ihaleye katıldı. Tukcell’in teklifi de sadece bir paket için olunca 500 milyon dolar artı KDV öneren Digitürk ihaleyi kazandı.