Suikast hazırlığındaki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da eylem hazırlığında bulunan PKK'lı bir terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 16:01

Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamına suikast hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı terörist, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi.

Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik bulundu.

AA