Stres çarkı internete damga vurdu

Piyasaya çıktığı ilk günden beri büyük ilgi gören stres çarkı 1 buçuk milyon arama ile e-ticaret sitelerine en çok aranan ürün oldu.

Güncellenme 23 Haziran 2017 16:38

İnternet üzrinden satış yapan bir sitenin alışveriş istatistiklerinden yola çıkarak edindiği bilgiye göre internette en çok aranan ürün stres çarkı oldu. Stres çarkını spor ayakkabısı ve cep telefonu izledi.

İnternet üzrinde satın alınmak amacıyla en çok aranan ürün 1,5 milyon arama ile stres çarkı oldu.

Özellikle gençler ve çocuklar arasında her geçen gün popülerliği artan ürün internet mecrasına da damga vurdu.

Bir internet alışveriş sitesi, alışveriş istatistiklerinden yola çıktı; internette en çok hangi ürünün arandığı sorusuna yanıt buldu. İnternette en çok arananlar listesinde stres çarkı 1.5 milyonun üzerinde aramayla birinci sıraya oturdu. Stres çarkını spor ayakkabısı ve cep telefonu takip etti.