Stockholm'de bir otobüs yayaların arasına daldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir otobüs yayaların arasına daldı. Olay yerinde çok fazla sayıda yaralı olduğu belirtildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyon yayaların arasına daldı. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirlenemedi.
Olay yerinden gelen bilgiler göre, çok sayıda yaralı var.
İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyon yayaların arasına daldı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
CNN Türk