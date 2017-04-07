İsveç'in başkenti Stockholm'de bir otobüs yayaların arasına daldı. Olay yerinde çok fazla sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 17:02

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyon yayaların arasına daldı. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Olay yerinden gelen bilgiler göre, çok sayıda yaralı var.

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyon yayaların arasına daldı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

CNN Türk