Steam’in Kapanmasının Nedeni Endonezya’ymış!

Geçtiğimiz günlerde kış indiriminin başlamasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde çöken Steam sisteminin Endonezya kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 18:18

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan ve oldukça ilgi çeken oyun platformunda kış indirimlerinin başlaması ile birlikte çok kısa sürede sunucularda çökme meydana gelmiş ve milyonlarca kişi bu nedenle alışveriş yapamamıştı. Konuyla ilgili yapılan son araştırmalarda ise Steam sunucularında yaşanan çökmenin neden yaşandığı ortaya çıktı.

Endonezya'da tespit edilen açık nedeniyle sunucuların kısa süre içerisinde çöktüğü ve 3 saatlik bir çalışmanın ardından tekrar aktif hale getirilebildiği belirtiliyor. Bu açıdan bakıldığında Steam için tüm soru işaretleri şu anda yanıtlanmış durumda. Özellikle kış indirimi gibi oldukça dikkat çeken ve kullanıcıları cazip alışverişe yönlendiren bir kampanya sonrasında böyle bir sorun yaşanması Steam’in hazırlıksız olma ihtimalini akıllara getirse de mantıklı görünmemiş ve arka planda bir şeylerin döndüğünü düşündürmüştü. Nitekim gelen bilgiler de bunları doğruluyor.

1000 Kat Para Aktarılmış!

Mevcut açık kapsamında kullanıcıların sisteme yükledi bakiyenin bin kat daha fazlasının hesaplara eklendiği ortaya çıktı. Bu doğrultuda hesabına 10 TL yükleyen bir kişinin 10 bin TL’lik bir bakiyesinin olması ve bugün bakiyeyi kullanarak alışveriş yapabilmesi kısa süre içerisinde sistemde yoğunluk oluşturdu. Aynı zamanda bu durumun fark edilerek çözülmesi adına da sunucular çevrim dışı bırakıldığı konuşuluyor. Bu açında yaşanan çökmenin sistem nedeniyle değil, önlem almak amacıyla yapıldığı da konuşuluyor.