Steam’de Windows 10 Kullanıcısı Düşüyor

Steam için yapılan son araştırmalarda Windows 10 işletim sistemine sahip kullanıcılarının giderek düşüş gösterdiği belirtildi.

Güncellenme 06 Şubat 2017 16:11

Steam oyun platformuna yönelik yapılan araştırmalar oyun platformunun gelişimini ve hangi yönlerde değişim yaşandığını gözler önüne sererken özellikle Windows 10’nun beklenildiği kadar yoğun bir şekilde kullanılmadığı ortaya çıktı. Öyle ki yeni istatistikler Windows 10 kullanım oranlarının oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yeni Araştırma Yapıldı

Özel bir araştırma firması tarafından yapılan incelemelerde Steam platformundaki kullanıcı sayısınının yarısı Windows 10 kullanıyordu. Fakat yapılan son araştırmalarda bu oranda düşüş yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Zira son araştırmalara göre Steam kullanan Windows 10 kullanıcılarının oranı yüzde 46.67 olarak belirlendi ve artması beklenen Windows 10 düşüş gösterdi. Windows 10 düşüş yaşasa da Windows 7 ve Windows XP kullanıcı sayısının artması bu konuda kullanıcıların Windows 10’dan çok fazla memnun kalmadığı ve eski alışkanlıklarını sürdürmek istediğini gösteriyor.

Windows 7 kullanan ve Steam uygulamasını yükleyen kullanıcı oranı yüzde 35.11. Windows XP kullanıcı oranı ise yüzde 1.24. pastanın geri kalanında ise Apple'ın işletim sistemleri ve küçük bir oranda Linux yer alıyor.