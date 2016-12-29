Steam’de Kış İndirimleri 7. Günüyle Devam Ediyor

Steam’de bugün itibariyle kış indirimlerinin yedinci günü. İşte birbirinden farklı ve popüler oyunlara uygulanan indirimler.

Güncellenme 29 Aralık 2016 21:15

Yılın merakla beklenen indirim günleri nihayet başladı. Bugün itibarı Steam kış indirimlerinde yedinci güne girilirken yedinci günde de yine pek çok farklı oyunda yüksek oranlarda indirim uygulandı. Bugün için özellikle The Witcher 3 ve Kimgdoms of Amalur: Reckoning gibi oyunlar indirime giren oyunlar arasında dikkat çekiyor.

Yedinci gün itibariyle yüksek oranlarda indirimin sunulmaya devam ettiği Steam’de kullanıcılar yüzde 90'a varan indirim imkânlarından yararlanabilecek. Üstelik eski yıllarda popüler olan ve hala ilgi ile oynanan Serious Sam gibi oyunlar da yüzde 90 indirim imkanı ile sadece 17 90 TL ile satışta. İndirimlerden yararlanmak isteyen kişilerin Steam hesabı üzerinden oturum açması ve ödeme işlemlerini tamamlaması yeterli olacak. Kış indirimleri kapsamında zaman zaman erişim problemleri yaşansa da kişiler sorun yaşamadan satın alma işlemlerini tamamlayabilir.

Steam Kış İndirimleri 7. gün neler var

The Tropico tüm Oyunlar - 66,50 TL %78

The Witcher 3 GOTY - 44,99 TL %40

Sniper Elite serisi - %80'e varan indirimler

Darksiders tüm oyunlar - 15 TL %80

Serious Sam tüm oyunlar - 17,90 TL %90

Dragonball Xenoverse 2 - 56,25 TL %25

Car Mechanic Simulator 2015 - 7,75 TL %75

Tales From The Borderlands - 9,75 TL %75

Kimgdoms of Amalur: Reckoning - 7,75 TL %75

Samarost 3 - 15,74 TL %55