Steam’de En Popüler Oyunlar Belli Oldu

2016 yılı itibariyle Steam’de başlatılan en iyi oyunlar etkinliğinde 2016 yılının en iyi oyunları belirlendi.

Güncellenme 02 Ocak 2017 16:33

Steam milyonlarca kullanıcıya hizmet vermeyi başarırken daha etkin ve interaktif bir platformun yaratılması adına oyunlar için oylama başladı. 2016 yılının sona ermesiyle birlikte başlatılan bu uygulama sayesinde geçtiğimiz yılın en plana çıkan oyunlarının hangileri olduğu oylandı.

Etkinlikte en çok dikkat çeken detay oyunlar için oluşturulan kategorilere farklı isimler ve tanımlamalar yapılması olurken sarılmaya en çok ihtiyacı olan kötü adam, zamanın eskitemediği gibi kategori isimleri kullanıcılara farklı bir oylama deneyimi sundu. Yapılan oylamalar uzun süreden beri Steam üzerinden sunulurken oynamaların sona ermesinin ardından sonuçlara geçirildi.

Ve Enler Belli Oldu

Steam tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte oylamanın sonuçları belirtilirken en çok oy alan oyunlar ve kategorilere göre birinci olan oyunlar şöyle oldu;

“Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam” – Portal 2

“Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum” – Euro Truck Simulator 2

“Zamanın Eskitemediği” – Skyrim

“Sadece 5 Dakika Daha” – Counter-Strike: Global Offensive

“Dostum, vay canınaaaaa!” – GTA V

“Oyun İçinde Oyun” – GTA V

“Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı” – The Walking Dead

“Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı” – Goat Simulator

“BUM BUM” – DOOM

“Sevgi/Nefret İlişkisi” – Dark Souls III

“Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın” – Euro Truck Simulator 2

“Arkadaşlarla Daha Zevkli” – Left 4 Dead 2