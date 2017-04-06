Steam oyunlarını oyuncular test edecek

Oyun alanında en popüler platform olan steamde yeni bir dönem başlıyor.

Güncellenme 06 Nisan 2017 21:19

Özellikle steamde sahte ve kalitesiz oyunların yer alması oyuncular tarafından oldukça tepkiyle karşılanırken bu durumun ortadan kaldırılması ve oyunların tespit edilebilmesi adına steamde yeni bir dönem başlatılacak.

Özellikle yeni bir programın başlatılacağı platformda programa katılan oyuncular yeni oyunları test edecek. Bu test sürecinde oyunlarda herhangi bir sahte ya da kalitesizlik durumunun olup olmadığı tespit edildikten sonra diğer oyuncuların daha güvenli bir şekilde bu oyunu oynaması sağlanacak. Özellikle her geçen gün büyüyen ve oyun içeriğini de arttıran steamde oyunların kontrol edilmesi de bu hızlı büyüme nedeniyle günden güne zorlaşıyor.

Bu tip durumu önlemek isteyen yönetimi sahte oyunları belirlemek adına özel bir ekip kuracak. Bu ekibe tüm oyuncuların dahil olabileceği ifade edilirken kapak görselinde yer alan özellikleri karşılamayan saatte görüntüler kullanan tüm oyunların tespit edileceği ve özellikle hile yaptığı belirlenen oyunların sistemden çıkarılacağı ifade edildi. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde steam üzerinde yer alan sahte ve aldatıcı oyunların çok daha az olması bekleniyor. Üstelik geliştirilen projeden istenilen sonucun alınması halinde bu konuda steam daha hızlı ve iddialı bir şekilde yeni projesinde çalışma yapmaya devam edebilir. Steam tarafından yapılan bu paylaşımlar ile birlikte özellikle kullanıcılar yeni özelliği oldukça olumlu değerlendirdi.