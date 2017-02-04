Steam Fiyatları Artabilir!

Avrupa Komisyonu tarafından Steam adı verilen oyun platformuna yönelik yapılan incelemeler sonucunda fiyatlarda artışa gidilebileceği belirtildi.

Güncellenme 04 Şubat 2017 20:11

Son dönemlerin en etkin oyun platformlarından birisi olan Steam özellikle bölgesel olarak farklı fiyat uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bu uygulamalar için farklı bir sistem kullanan Steam bugüne kadar sorun yaşamamış olsa da özellikle Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uygulama kilidi uygulamasının kaldıralabileceği belirtildi.

Kur Sabitlemesi İptal Edilecek!

Böyle bir hamlenin yapılması halinde ise bölge kilidi uygulaması sayesinde ucuz ve ekonomik bir şekilde sunulan oyunların büyük bir bölümünde fiyat artışına gidilmesi gerekecek. Bu bakımdan yaşanan gelişmeler milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilirken Avrupa Komisyonu tarafından alınacak yeni bir karar fiyatlarının iki katına kadar artmasına sebebiyet verebilecek. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni görüşmeler sonrasında platform için kesin bir karar verilecek ve bu kararın ardından uygulama kullanıcılara sunulacak.

Fiyatlar İki Katına Çıkacak!

Değişiklikten etkilenecek olan ülkeler arasında Türkiye'nin de olması Türkiye'deki Steam kullanıcılarının da daha yüksek fiyatlar ile oyun almasına neden olacak. Steam üzerinden alınan oyunlarda şu anda sabit kur sayesinde 1.8 TL üzerinden oyunlar satın alınabiliyor. Doların 1.8’e sabitlenmesi dolar artışından oyunların fiyatlarının etkilenmesi önlerken bu konuda özellikle aksi bir kararın verilecek olması oyun fiyatlarında ciddi bir artışa neden olacak. Öyle ki 1.8 olarak sabitlenen kur değişiklik sonrasında 3.7 TL seviyesine kadar çıkacak ve bu nedenle de kişilerin almak istediği oyunlar için yüksek ücretler ödemesi gerekecek. Kullanıcılar için bu durum oldukça dezavantaj yaratacak.