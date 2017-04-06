St. Petersburg'ta ikinci defa patlama oldu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği üç gün önce meydana gelen terör saldırısının ardından bir patlama daha meydana geldiği öğrenildi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 15:54

Rusya'nın ikinci en büyük şehri St. Petersburg'tan bir patlama haberi daha alındı. Henüz üç gün önce DAEŞ tarafından gerçekleştirilen metro saldırısnın ardından Rusya bu defa da yeni bir patlama haber ile sarsıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 3 gün önce 14 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısıyla sarsılan Rusya'da yeni bir patlama yaşandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde şiddetli bir patlama oldu. Reuters'a bilgi veren tanıklar kimsenin yaralanmadığını ancak birkaç aracın hasar gördüğünü söyledi.

Rus polisi patlamanın yaşandığı bölgede saatler önce patlayıcı bulmuştu.

Hürriyet