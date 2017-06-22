Spotify ile Facebook ortak oldu!

Müzik dünyasının lideri Spotify ile sosyal ağ lideri Facebook ortak kurdu. İşte detaylar.

Güncellenme 22 Haziran 2017 21:07

Facebook Messenger üzerinden Spotify ile Facebook ortaklığının kullanıcılar tarafından kullanılabileceği ifade edildi. Öyle ki Spotify kullanan kullanıcılar, grup çalma listeleri oluşturarak Facebook Messenger üzerinden paylaşabilecek. Böylece çalma listelerini sürekli güncelleyecek olan kullanıcılar, ortak listeler sayesinde farklı müzikleri keşfetme ve dinleme şansı elde edecek. Üstelik kullanıcılar silmediği taktirde bu çalma listeler, ömür boyu uygulamada kalabilecek.

Konuyla ilgili yapılan tanıtımlarda sistemin çalışma prensibinin de oldukça kolay olduğu belirtilirken Spotify üzerinden kullanıcıların çalma listeleri oluşturabileceği ve ardından paylaşma bağlantıları üzerinden Facebook Messenger aracılığıyla bu listeleri paylaşabileceği belirtildi. Üstelik bağlantı sonrasında Facebook Messenger ekranında açılan özel butonlar sayesinde kullanıcıların bu çalma listelerine yeni şarkı ekleyebilmesi mümkün olacak. İstenildiği takdirde ise çalma listelerindeki parçalar kolay bir şekilde dinlenecek.

Özellikle grup konuşmalarında paylaşılabilecek olan bu listeler, kişilerin eklemeleri ile birlikte daha da zengin hale getirilebilecek. Müzik listelerinin oluşturulması ve Spotify’nin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi adına Facebook Messenger ortaklığı oldukça önemli olurken, bu durum kısa süre içerisinde 2 uygulamanın daha yüksek kullanım oranlarını ulaşmasını sağlayabilir. Öyle ki kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilerde de yine bu ortaklığın oldukça önemli olduğu ve kullanıcılar adına önemli bir yeniliğin getirildiği belirtildi.