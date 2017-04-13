Spotifty Apple Watch'a Geliyor!

Dünyanın en popüler müzik uygulamalarından birisi olan Spotify için önümüzdeki dönemlerde Apple Watch için uygulama geliştirileceği belirtildi.

Güncellenme 13 Nisan 2017 19:01

Dünya genelinde en çok kullanılan ve satılan akıllı saatler için Spotify uyumlu bir hale gelecek. Yapılan sonra açıklamalarda üçüncü parti uygulama sayesinde yapılan akıllı saatleri üzerinden Spotify kullanılmasının mümkün olacağı belirtildi. Özellikle akıllı saatlerin kullanıcıları sürekli yanında olması müzik dinleme ihtiyacının da daha pratik bir çözüm sunacak. Üçüncü parti uygulama ile geliştiriciler tarafından piyasaya sunulacak bu uygulamanın Apple Watch kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Özellikle İOS uygulama güncellemeleri sırasında Apple ile Spotify arasında tartışmaların yaşanması bu konuda oldukça zorlu bir sürecin yaşanacak olacağını da göstermişti. Bu bakımdan resmi olarak uygulamanın piyasaya sürülmesi geciktirilmesi gibi geliştiriciler tarafından sağlanacak olan destek ile birlikte bu konuda kolaylık sağlanacak. Yapılan sonra açıklamalarda çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken özellikle üçüncü parti uygulamasıyla uygulamanın sahte bir şekilde kullanılacağı belirtildi.

Snowy adı ile uygulama mağazalarında bulunacak olan Spotify uygulaması müzik dinlemeyi isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir durumda. Üstelik çevrimdışı müzik dinleme özelliği gibi pek çok farklı imkan yeni uygulama ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Böylece kullanıcılar sahte bir uygulama üzerinden bu olsa da Spotify kullanımına Apple Watch üzerinden sağlayabilecek. Yapılan ilk tanıtımlar ardından uygulama için oldukça dikkat çekilirken uygulamanın ne zaman kullanılabilir olacağı da şu ana kadar net bir şekilde açıklanmadı.