S&P, Türkiye'nin kredi notunu durağandan negatife düşürdü

Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.

Güncellenme 27 Ocak 2017 20:32

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Merkez Bankasi'nın uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.

S&P ayrıca Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken, 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4'e yükseltti.

S&P, Türkiye'nin cari açığının 2017-2020 arasında yüzde 4,3 olmasının öngörüldüğünü ifade ederken, iç gelişmelerin not görünümündeki zayıflığın temeli olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017'de 35 milyar dolar civarında olacağı da öngörüldü.

Daha önceden de Türkiye'nin kredi notunu düşüren S&P'nin açıklamasının ardından kurlarda bir hareketlilik olmadı.

Piyasalar bugün geç saatlerde açıklanması beklenen Fitch'in Türkiye kredi notu açıklamasına da kilitlenmiş durumda.

Birgün