"SÖZ" dün akşama damga vurdu

Söz, heyecan dolu yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Güncellenme 18 Nisan 2017 21:58

Star TV'nin yeni dizisi SÖZ, tüm kişiler kategorisinde zirveye çıktı ve dün akşama damga vurdu.

Ön hazırlıkları 1 yıl süren ve çekimleri yaklaşık 3 aydır devam eden SÖZ dün akşam Star’da üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

Söz, heyecan dolu yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. 7,96 reyting ve %16,49 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinci sıraya oturdu.



NEFESLERİN TUTULDUĞU AN



Kıdemli Üsteğmen Yavuz’un şüpheleri düğün sahnesinde gelinin terörist çıkması ile haklı çıktı. Gelin’in Doktor Bahar’ı rehin aldığı sahne dizide tempoyu arttırdı.

4. Bölümü ile ekrana gelecek dizide, Kıdemli Üsteğmen Yavuz’un Bahar’ı kurtarıp kurtaramayacağı şimdiden merak konusu.

Söz, dün gece sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi ve uzun süre listede kaldı. Yapımcılığını TIMS&B’nin , üstlendiği “Söz” her Pazartesi 20.00’de Star’da.