Soyguncunun tuvalete kapattığı 11 kişiden 6'sı öldü!
Endonezya'da akıl almaz bir soygun yaşandı. Silahlı soyguncunun küçük bir tuvalete kapattığı 11 kişiden 6'sı öldü.
Endonezya'da polis, silahlı soyguncuların küçük bir tuvalete kapattığı 11 kişiden 6'sının boğularak öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında 9 yaşında bir çocuk da var.
Başkent Jakarta'da gerçekleşen olayda, bir eve giren 4 silahlı soyguncu, aile üyelerini ve yardımcılarını küçük bir tuvalete kapattı.
Eve bir gün sonra düzenlenen operasyonda toplam 11 kişi, bir buçuk metrekarelik tuvalette yarı baygın halde bulundu. 6 kişinin havasızlık nedeniyle boğularak öldüğü anlaşıldı.
Hayatta kalan 5 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
NTV