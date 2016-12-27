Soyguncunun tuvalete kapattığı 11 kişiden 6'sı öldü!

Endonezya'da akıl almaz bir soygun yaşandı. Silahlı soyguncunun küçük bir tuvalete kapattığı 11 kişiden 6'sı öldü.

Güncellenme 27 Aralık 2016 19:35

Endonezya'da polis, silahlı soyguncuların küçük bir tuvalete kapattığı 11 kişiden 6'sının boğularak öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında 9 yaşında bir çocuk da var.

Başkent Jakarta'da gerçekleşen olayda, bir eve giren 4 silahlı soyguncu, aile üyelerini ve yardımcılarını küçük bir tuvalete kapattı.



Eve bir gün sonra düzenlenen operasyonda toplam 11 kişi, bir buçuk metrekarelik tuvalette yarı baygın halde bulundu. 6 kişinin havasızlık nedeniyle boğularak öldüğü anlaşıldı.

Hayatta kalan 5 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

NTV