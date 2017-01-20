Soul'n Art Galeri'den fark yaratan sanat buluşması

Soul'n Art Galeri 'Bir GÜn Herkes 5 Dakikalığına Fotoğrafçı Olacak, üstelik Sahipsiz Hayvanların da Karnı doyacak'

Güncellenme 20 Ocak 2017 16:39

"Aramızdaki profesyonel fotoğraf sanatçılarının yanı sıra cep telefonu teknolojisinin hızla ilerleyişi ve sosyal medyanın da yükselişi ile

işte o gün çoktan geldi çattı ve biz; davetiyede adı bulunanlar, dijital çağın bize en güzel hediyesi; kimimizin amatör fotoğrafçıya dönüşmesinden

ama aynı zamanda da hepimizin bir hayvansever olmasından yola çıktık" diyen ekibi sanat camiasından birçok ünlü isim de destek veriyor.

Kolektif bir değer yaratmak isteyen Soul'n Art çatısı altında karma bir fotoğraf sergisi düzenlendi.



Bir fark yaratmak için gerçekleştirmek istenen bu sergideki satış gelirlerinin bir kısmı Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği (SHKD) aracılığı ile hayvanlazra aktarılacak.

“alphabetic” başlıklı sergiye Zerrin Tekindor, Tan Sağtürk, Ahmet Mümtaz Taylan, ÜmitKaralar, Ege Aydan gibi bir çok ünlü isim destek verdi.

Sanat ve hayvanseverleri projeye destek vermeye bekleyen Soul'n Art Galeri ekibi,

"Birçok fotoğrafçı daha iyi kamera aldıklarında daha iyi fotoğraflar çekeceklerini düşünürler. Daha iyi bir kamera,kalbinde ya da kafanda birşey yoksa,senin için birşey yapamaz" sözüne inanan biz fotoğrafseverler, siz "kalbinde ve kafasında aynı şeylerin bulunduğuna inandığımız insanları" 19 Ocak'ta açılan sergiye davet ediyoruz" dedi.