Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı

Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 18:16

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik

Altınüzüm Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeğinin de katıldığı aramalarda C.B, İ.C. ve E.Y. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı öğrenildi.

Evlerdeki aramalarda, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlıların cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyalarına el konuldu.

AA


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