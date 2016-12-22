Sosyal medyada terör operasyonu: 7 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden terör ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Güncellenme 22 Aralık 2016 11:33

Mardin'de Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında yapılan araştırmada, 9 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA


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