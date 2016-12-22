Sosyal medyada terör operasyonu: 7 tutuklama
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden terör ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Mardin'de Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında yapılan araştırmada, 9 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
AA