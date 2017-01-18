Sosyal medyada terör operasyonu: 14 gözaltı
Bursa'da sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 14 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.
Adreslerinde arama yapılan şüpheliler, gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye gönderildi
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA