Sosyal medyada PKK propagandası operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 14:16

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Çorlu Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Çorlu ve Ergene'deki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla M.Y, R.O. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, bazı kitap ve yayınlara da el konuldu.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan zanlılar, Çorlu Adliyesine sevk edildi.

AA