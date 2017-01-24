Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek veren 2 kişi tutuklandı

TAK tarafından üstlenilen saldırılar öncesinde ve sonrasında paylaşım yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan E.E.Ş. ve M.S.D., tutuklandı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 21:07