Şort giydiği için genç kadını darp eden saldırgan hakkında karar

İstanbul Pendik'te bir minibüste şort giydiği için Asena Melisa Sağlam'ı darp eden saldırgan hakkında karar çıktı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 12:43

14 Haziran'da Pendik minibüsünde 'Ramazan'da şort giydiği için' üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Saldırganın 'vergi kanununa muhalefetten' suçlu bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı ve 20 Haziran'da tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Kızıltateş hakkında genç kıza yönelik saldırıya ilişkin 'tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılma' kararı çıktı.

Skandal ifadeler: "Darp iddialarını kabul etmiyorum"

Şort giydiği için minibüsün içinde saldırdığı Asena Melisa Sağlam’ın şikayeti üzerine başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Ercan Kızılateş adliye koridorunda yürürken "Darp iddialarını kabul etmiyorum. Görüntülerde çok açık darp etme olayı yok. Ben de davanın içindeyim. Şahsıma küfür etti. O da bana saldırdı. Kameraları görmüyor musunuz? Ben de ondan şikayetçiyim. Kendini bilen kadına her zaman saygım sonsuz" dedi.

Saldırganın ifadeleri ortaya çıktı

14 Haziran'da Pendik minibüsünde 'Ramazan'da şort giydiği için' üniversite öğrencisi Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı 'tahrik oldum' diye savundu. 'Kadınların bu şekilde giyinmesi insanın nefsini tahrik ediyor' diyen Kızılateş bu ifadelerinin ardından bir de genç kızdan şikayetçi oldu. Saldırgan ifadesinde şunları söyledi:"Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir."

Hürriyet