Sony’nin Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Sony yaptığı resmi açıklama ile PlayStation Plus üzerinden Ocak ayında sunulacak ücretsiz oyunları duyurdu.

Güncellenme 29 Aralık 2016 20:44

PlayStation Plus adı verilen özel servise abone olan kişiler her ay farklı oyunları ücretsiz bir şekilde cihazlarında oynayabiliyor. Bu açıdan sisteme ilk günden itibaren yoğun bir ilgi gösterilirken her ay ücretsiz olarak sunulan oyunların da neler olacağı merak ediliyor. PlayStation 4, Playstation 3 ve PlayStation Vita gibi farklı platformlar ile uyumlu olan oyunlar Sony tarafından her ay ücretsiz bir şekilde abonelere sunulurken Ocak ayında ücretsiz olarak oynanabilecek oyunlar da artık resmiyet kazandı.

Ocak Oyunun Ücretsiz Oyunları Neler?

Yapılan resmi açıklamalara göre Ocak ayı ücretsiz oyunları şöyle;

Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones (PS4)

Blazerush (PS3)

The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

Azkend 2 (PS Vita)

Titan Souls (PS Vita, PS4)

Listede göründüğü üzere kullanıcılar mevcut oyun konsoluna göre uygun oyunları PlayStation Plus ayrıcalığı ile cihazlarında oynanabilecek. Oyunlar arasında en çok dikkat çeken This War of Mine: The Little Ones ve Day of the Tentacle Remastered olurken, bu oyunları sizler de uyumlu olan konsolları için indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan oyunlarda üstelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu açıdan kişiler ihtiyaç duyduğu oyunları kolayca indirerek oynayabilecek.