Sony'den 'Britney Spears öldü' haberi

Twitter hesabı ele geçirilen Sony 'Britney Spears öldü' şeklinde verilen asılsız haber için özür diledi.

Güncellenme 27 Aralık 2016 13:58

Sony Music, Twitter hesabından Amerikalı şarkıcı Britney Spears'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Sony Music'ten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki şarkıcının öldüğüne dair paylaşımların, hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesi sonucu atıldığı ve gerçek olmadığı belirtildi.

Hesabın kurtarıldığını açıklayan şirket, söz konusu paylaşımları sildi, yaşanan olay nedeniyle şarkıcı ve ailesinden özür diledi.

Spears konuyla ilgili açıklama yapmazken, menejeri Adam Leber genç şarkıcının "gayet iyi olduğunu" söyledi.

Asılsız tweetleri ise bilgisayar korsanı OurMine grubu üstlendi.

AA