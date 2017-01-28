Sony Xperia XA (2017) Videosu Sızdı

Sony Xperia XA (2017) için önemli bir sızdırma yapıldı. İşte sızdırılan video.

Güncellenme 28 Ocak 2017 22:47

En son Sony Xperia XA'nın devamı niteliğindeki bir dizi görüntü sızdırılmıştı. Şimdi ise Sony Xperia XA (2017) net bir şekilde görülüyor. Ön tarafa bakan kameranın yanı sıra USB-C bağlantı noktası dikkat çekiyor. Video yaklaşık 2 dakika uzunluğunda ve model numarası 'G3121' taşıyan Sony telefonunu gösteriyor. Videoda bahsedilen modelin çeşitli açılardaki prototipini ve model numarasını, Android sürümünü ve 5 Ocak güvenlik yamasını gösteren birkaç menü ekranını da gösteriyor.

Böyle canlı bir video sızıntısıyla, Sony'nin resmi olarak Sony Xperia XA (2017) üzerinde çalışmalarını büyük oranda tamamladığı da görülüyor.

Video başlığı aynı zamanda telefon için 23MP arka kameradan bahsederken bu kadar yüksek kalite beklenti yaratmış durumda. Telefonun arka yüzündeki kamera videoda kısa bir süre görülebiliyor.

Xperia XA (2017) hakkında şimdiye kadar bildiklerimiz, stereo hoparlörlere sahip olabileceği yönünde ve telefon için aslında çok fazla bir sızdırma yapılmamış olması da dikkat çekiyor.

Sony Xperia XA (2017) için yapılan bu sızdırma tasarım anlamında çok fazla şey gösterse de bugüne kadar hiçbir donanım için sızdırma yapılmamış olması telefon içni büyük bir soru işareti yaratıyor.

Sony Xperia XA (2017) için yapılan sızdırma ise şöyle