Sony, 2016 yılının 4. çeyreğinde 5 milyon Xperia Sattı

Sony, 2016 yılının 4. çeyreğinde 5 milyon Xperia telefonu sattığını duyurdu.

Güncellenme 03 Şubat 2017 16:24

Sony bugün, 2016 yılının dördüncü çeyreği için (Ekim - Aralık) mali sonuçlarını açıkladı. Bu, aslında şirketin 2016 mali yılı için üçüncü çeyreği oluşturuyor. Sony Mobil İletişim'in sonuçlarında operasyon karının 187 milyon dolar olduğu ifade edilirken, toplamda 2.2 milyar dolar satış yapıldığı bildirildi.

Xperia SatışlarıDüşüyor

2016 yılının dördüncü çeyreğinde 5,1 milyon Xperia akıllı telefonu satıldı. Özelikle 2015 yılının aynı çeyreğine kıyasla 2,5 milyon daha az telefon satılması dikkat çekti. Sony raporda Avrupa’daki telefon satışlarının azaldığını söylerken, karsız bölgelerdeki rakamlar da firmayı ekonomik anlamda etkilemiş durumda.

Genel olarak, Sony Mobile, 2016 boyunca 15 milyon akıllı telefonu sattı. Sony, 2012'de Sony Ericsson'un kurulmasından bu yana tam bir yıl içinde satılan en düşük sayıda cep telefonu satışını bu yıl itibari ile gerçekleşmiş oldu. Yine de, Sony'nin para kaybetmediği sürece daha az akıllı telefon satma noktasında memnun olmadığını söylemek zor.

Akıllı telefonlarla ilgili olmayan ayrıntılar da dahil olmak üzere Sony'nin Q4 2016 sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Sony'nin web sitesinde bulunan yeni raporları inceleyebilirsiniz. 4. Çeyrek hakkında tüm detayların yer aldığı tablo, oldukça açıklayıcı.