Sokakta oynarken vurulan çocuk hayatını kaybetti

Adana'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, sokakta oynarken kurşun isabet eden Yusuf Atmaca hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 09:10

Aralarında husumet bulunan, aynı sokakta oturan iki ailenin fertleri arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Çatışmada 6 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralılar, özel araçlarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sırtına isabet saçmalarla ağır yarlanan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



SOKAKTA OYNARKEN VURULMUŞ



Adana'da Can ve Bülbül aileleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın olay sırasında sokakta oynadığı belirtildi.



BARIŞ BULUŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Geçen Pazar günü henüz bilinmeyen nedenle kavga eden aile bireylerinin, bugün akşam saatlerinde barışmak için toplandıkları öne sürüldü. Ancak yeniden tartışma çıkınca, karşılıklı silahların kullanıldığı kavganın yaşandığı belirlendi.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yaralılardan 43 yaşındaki Hasan Can ile 67 yaşındaki Sabri Bülbül'ün durumlarının ağır olduğu, diğer 4'ünün ise tedavilerinin ardından tarburcu edildiği belirtildi. Tedavisi tamamlanan yaralıların da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

NTV