Sokak ortasında yaşlı kadını öldürdüler

Adana'da torununu korumak için silahlı şahısları uyaran yaşlı kadın ateş açıldığı sırada vurularak yaşamını yitirdi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 17:51

Adana'da sokak ortasında rastgele ateş açan şahısları uyaran yaşlı kadın torunun ve civardaki çocukları korumak isterken yaşlı kadın hayatını kaybetti. Rastgele ateş açıldığı sırada yaralanan torun ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Habertürk'te yer alan habere göre, Adana'da sokak ortasında rastgele ateş açıldığı sırada torununu korumak isteyen bir kadın pompalı tüfekle vurularak öldü. Yaralanan torunu ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1141 Sokakta 2 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Niyazi Kazma, "Burada ateş etmeyin çocukları vurursunuz" diyerek uyardı. Ancak şahıslar sokak ortasında rastgele ateş etmeyi sürdürdü.

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı

Bu sırada Hatice Kazma (67) evlerinin önünde bulunan torunu Gül Kazma'yı (25) korumak istedi. Ancak Hatice Kazma ile torunu pompalı tüfeklerden çıkan kurşunla yaralandı. Silahlı 2 kişi ise olayın ardından kaçtı.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile babaanne ve torun hastaneye kaldırıldı. Ancak Hatice Kazma hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül Kazma ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hatice Kazma'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Niyazi Kazma, cinayeti gerçekleştirenlerin uyuşturucu satan şahıslar olduğunu söyledi. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

AA