Şok gelişme: Saldırıya uğrayan genç kadın ifadeye çağrıldı

İstanbul Pendik'te 'Ramazan'da şort giydiği için' Ercan Kızılateş'in saldırısına maruz kalan Asena melisa Sağlam da olayla ilgili adliyeye çağrıldı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 16:36

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgil işok bir gelişme yaşandı. İstanbul Pendik'te 14 Hazşiran tarihinde 'Ramazan'da şort giydiği için' Ercan Kızılateş tarafından önce tacize sonra da saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam olayla ilgili kendisinden de şikayetyçi olunduğu için adliyye ifad eevrmeye gitti. Saldırgan kızılateş Sağlam da bana saldırdı diyerek hakkında şikayetçi olduç

Mahkemeye sevk edilen Ercan Kızılateş, tutuklanması istemiyle gönderildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde pişman olduğunu savundu. Kızıltateş hakkında genç kıza yönelik saldırıya ilişkin 'tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılma' kararı çıktı. Soruşturma Savcısı Mehmet Ali Yıldız, Ercan Kızılateş’in 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmasının ardından, bu karara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Asena Melisa Sağlam, 'Şahıs benden şikayetçi olduğu için, ben de adliyeye ifade vermeye gidiyorum!' açıklaması yaptı.

Şort giydiği için minibüsün içinde saldırdığı Asena Melisa Sağlam’ın şikayeti üzerine başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Ercan Kızılateş adliye koridorunda yürürken "Darp iddialarını kabul etmiyorum. Görüntülerde çok açık darp etme olayı yok. Ben de davanın içindeyim. Şahsıma küfür etti. O da bana saldırdı. Kameraları görmüyor musunuz. Ben de ondan şikayetçiyim. Kendini bilen kadına her zaman saygım sonsuz" dedi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Ercan Kızılateş soruşturma savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifadesinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", “Hakaret" , "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve"Kasten yaralama" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SAVUNDU

Kızılateş, Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda, “Pişmanım. Sadece iyi niyetle bir söz söyledim. Ramazan ayıydı, mübarek ve haram ay olduğu için düzgün giyinmesini söyledim. Kısa şort giymişti. Kendisi de bakma o zaman dedi. Sonra elimin tersi ile giderken yüzüne doğru hafif bir şekilde vurdum. Olay bir anda gelişti ve olaydan pişmanım. Tokat atmadan önce bana hakaret etti, bu benim zoruma gitti. Önce müdahale etmedim ancak sonra gururuma yediremedim elimin tersi ile hafifçe vurdum” dedi.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

5. Sulh Ceza Hakimi, kararında “Şüphelinin üzerine atılı suçun basit yaralama olarak kalma ihtimaline göre tutukluluk tedbirinin bu aşamada orantısız kalacağı nazara alınarak reddine” dedi. Ercan Kızılateş, "Vergi kanuna muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu için tekrar cezaevine götürüldü.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık, minibüste şortlu kıza saldıran zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti.

'BÖYLE ADALETE YAZIKLAR OLSUN'

Asena Melisa Sağlam saldırganın serbest bırakılmasına Twitter'dan tepki gösterdi. Sağlam açıklamasında 'Birde hala konuşuyor utanmaz! Bu zamana kadar adalete kötü bir söz söylemedim, vicdanları olduğunu sandım. Böyle adalete yazıklar olsun!!' ifadelerini kullandı. Sağlam yaptığı diğer bir açıklamada ise 'Şahıs benden şikayetçi olduğu için, ben de adliyeye ifade vermeye gidiyorum! Ne diyim inşallah ben ceza almam........' dedi.

ADLİYEDE AÇIKLAMA

Sağlam, saldırgan Ercan Kızılateş'in da şikayetçi olması üzerine ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Asena Melisa Sağlam, "Şahısın benden şikayetçi olması üzerine ifade vermek için ifade vermeye geldim" dedi. Olay sırasında hakarette bulunmadığını belirten Sağlam, "Bana onun ettiği hakaretleri baz alırsak benim ona dediğim 'ne yapıyorsun', 'bana nasıl vurursun' oldu" diye konuştu. Saldırganın serbest bırakılmasını da değerlendiren Melisa Sağlam, "Savcılık itiraz etmiş, biz de itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.