Snapdragon 425’li Yeni BlackBerry Telefon Gelebilir!

Qualcomm Snapdragon 425 yonga setine sahip yeni BlackBerry akıllı telefonun yakında piyasaya çıkacağı iddia edildi.

Güncellenme 27 Ocak 2017 23:44

Önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Mercury modelini kesinlikle göreceğiz. BlackBerry tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte dikkatler bu yöne çekilse de yeni bir telefonun gelebileceği iddia edildi. Bu bakımdan önümüzdeki haftalarda açıklanacak tek BlackBerry markalı akıllı telefon Mercury olmayabilir.

Başka bir BlackBerry akıllı telefonla ilgili haberler Merah Putih tarafından geçtiğimiz haftalarda ortaya atıldı. Cihaz, BBC100-1 koda adına sahip ve Endonezya, Hindistan ve Filipinler gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik piyasaya sunulacak. Merah Putih, BlackBerry işletim sistemi ile çalışan BlackBerry markalı akıllı telefonların kaynak, dağıtım ve tanıtımına izin veren lisans firmalardan birisi olduğu için yapılan sızdırmalar da oldukça dikkat çekit.

Telefonu Özellikleri Neler Olacak?

İddialara söz konusu olan akıllı telefonun teknik özellikleri de paylaşıldı. Buna göre telefon 4 GB RAM ve 32GB dahili belleğe sahip, 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ile gelecek. Ekran bölümünde ise HD (720p) çözünürlüğü destekleyen 5,5 inçlik ekran kullanılacak.

Cihazın arka bölümünde, BBC100-1'de 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera görülüyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası var. Akıllı telefonun 3.000 mAh batarya gelecek olması ise şimdiden dikkat çekiyor. Çift SIM desteği ise telefonun artılarından olacak.TCL tarafından üretilecek orta sınıf BlackBerry markalı akıllı telefonu MWC'de görüp göremeyeceğiniz kuşkulu.