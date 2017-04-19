Snapchat’ın Faturası Başkasına Kesildi

Snapchat’ın CEO’su Evan Spiegel’in skandal açıklamasının faturası isim benzerliği nedeniyle başka bir uygulamaya kesildi. Devamı içerikte.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:00

Geçtiğimiz günlerde dünyanın sevilen ve popüler uygulaması olan Snapchat’ın CEO’su Evan Spiegel skandal bir açıklama ile gündeme düşmüştü. Tekrar hatırlamak gerekirse Spiegel, “Snapchat sadece zengin insanlar için. Hindistan ve İspanya gibi fakir ülkelerde yaygınlaşmak istemiyoruz” demişti. Bütün eleştiri oklarını üzerine çeken Spiegel yaptığı bu skandal açıklamanın faturasını isim benzerliği olduğu için kendisi değil Snapdeal isimli bir uygulamaya ödetiyor gibi görünüyor.

Android’in uygulama marketi olan Play Store’da Snapdeal uygulamasına yapılan kötü yorumlar ve verilen düşük oylar nedeniyle Snapdeal kötü günler geçiriyor gibi görünüyor. Snapdeal bir e-ticaret uygulaması olmasına rağmen isim benzerliği nedeniyle kullanıcılarının sert yorumları ve düşük oyların hedefi haline gelmiş durumda. Snapdeal uygulaması Play Store’un 5 yıldızlı oylama siteminden 120.000 in üzerinde bir yıldız almış durumda. Ancak yapılan yorumlardan da anlaşıldığına göre Snapchat’ a yorum yapıp tepki göstermek isteyen kullanıcılar yanlışlıkla Snapdeal uygulamasına girip düşük yıldız verip, kötü yorumlardan bulunuyorlar.