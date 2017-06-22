Snapchat'e Harita Özelliği Geliyor

Snapchat'in tüm özelliklerinin Instagram tarafından alınması, Snapchat’i farksız kılarken harita özelliğinin uygulamaya ekleneceği belirtildi.

Güncellenme 22 Haziran 2017 20:07

Snapchat ve Instagram arasında yaşanan rekabet Snapchat’i giderek zorlamaya başladı. Tüm yenilikler Instagram tarafından alındığı gibi özellikle yeniliklerin kullanım oranları Instagram'da çok daha yüksek oluyor. Bu bakımdan Snapchat yaşanan bu durumdan dolayı zorlanırken yeni özellikleri uygulamaya eklemek adına çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda ise özellikle Snapchat için özel bir haritanın sisteme ekleneceği belirtildi.

Yer Bildirimleri Görülecek

Eklenecek bu harita sayesinde kullanıcılar aynı yer paylaşımı yapan tüm kullanıcıları kolay bir şekilde görebiliyor. Özellikle arkadaşların yer paylaşımını daha kolay bir şekilde takip edilmesini sağlayacak olan harita sistemi, tek bir harita üzerinden tüm arkadaşların yer bildirimlerini görülmesini sağlıyor. Böylece arkadaş listesindeki kullanıcıların dünyanın hangi bölgelerinde olduğunu, nereye yolculuk yaptığını ya da seyahat halinde olup olmadığını kontrol edilmesini sağlıyor.

Gizlilik Unutulmamış

Snapchat için getirilen bu özellik aynı zamanda kullanıcıların güvenliğini herhangi bir şekilde ihlal etmiyor. Öyle ki harita sistemi sadece bu özelliğe onay veren kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Gizliliğini korumak isteyen ve arkadaşları tarafından nerede olduğunun öğrenilmesi istemeyen kullanıcılar, bu özelliği kapatarak gizliliğini koruyabiliyor. Snapchat'te önümüzdeki günlerde yapılacak güncelleme ile tüm kullanıcılara sunulacak bu yeni özelliğin kullanım oranlarına olumlu bir katkı yapması bekleniyor.