Snapchat Tasarımı Değişiyor!

En popüler sosyal medya sitelerinden olan Snapchat, tasarım değişikliğine gidileceğini duyurdu.

Güncellenme 14 Ocak 2017 16:11

Facebook ve Instagram gibi pek çok farklı sosyal medyanın ilham kaynağı olan Snapchat, tasarımda farklı bir arayüz kullanılmaya başlayacağını duyurdu. Android gibi farklı işletim sistemlerinde şu anda sadece Beta kullanıcılarına sunulan yeni tasarım oldukça dikkat çekici.

Snapchat’te Değişiklik Neler Olacak?

Konu ile ilgili elde edilen bilgiler de Snapchat arayüzünde daha sade ve basit bir yapının kullanılacağı belirtilirken istenilen içeriklere daha kolay ulaşılabilmesi adına arama bölümü ön plana çıkarılacak. Özellikle uygulamaların en üst bölümünde yer alacak arama çubuğu sayesinde kişiler istediği içeriklere daha kolay ve kısa süre içerisinde ulaşabilecek.

Herhangi bir arkadaş ya da paylaşım aramak isteyenler bu arama çubuğunu kullanabilecek. Kullanıcıların uygulama ara yüzünde kaybolmasını engellemek ve daha kolay bir ara yüz sunabilmek adına Snapchat arama çubuğu işleri oldukça kolay bir hale getirecek.

Uygulamanın yenilenen tasarımında dikkat çeken diğer bir detay ise arkadaşlar listesinden farklı kategorilerin yapılması. Öyle ki sık görüşülenler ve en iyi arkadaşlar gibi farklı kategoriler altında kullanıcılar listelenecek. Böylece sürekli konuştuğunuz kişiye erişmek için uzun ve kalabalık arkadaş listesi arasından seçim yapmanıza gerek kalmadan direk sık kullanılanlar bölümüne bakmanız yeterli olacak. Snapchat yeni tasarımı ile şimdiden ilgi uyandırırken yeni tasarımın ne zaman piyasaya sunulacak. Şu ana kadar net bir şekilde paylaşılmış değil, fakat tasarım için çok fazla gecikme yaşanmaması bekleniyor.