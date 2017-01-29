Siyah Airpods Geldi!

Apple tarafından piyasaya sunulan kablosuz kulaklıklar için yeni bir versiyon daha geldi.

Güncellenme 29 Ocak 2017 18:15

Apple geçtiğimiz aylar içerisinde yaptığı iPhone 7 tanıtımlarında kablosuz kulaklık kullanımına da geçiş yaptığını duyururken özellikle Airpods adı verilen kulaklıklar dikkat çekmişti. Kullanıcılarda heyecan yaratmasına karşın yüksek etiket fiyatı ile alım gücünü oldukça zorlayan kablosuz kulaklıklar sadece beyaz renk ile piyasaya sunulmuştu. Gelen son bilgilere de ise beyaz renge ek olarak siyah modellerinin de geliştirildiği belirtildi. Bu bakımdan artık özellikle beyaz rengi sevmeyen kullanıcılar Apple’ın yeni ürünler için getirdiği siyah renk seçeneğini de değerlendirebilecek.

Siyah Airpods Kaç Para?

249 dolar gibi yüksek bir etiket fiyatı ile satılacak yeni kablosuz kulaklıklar kısa süre içerisinde tüm Apple mağazalarında yer alacak. Kulaklıkları için en çok endişe yaratan noktalardan bir tanesi kulaklıkların kaybedilmesi ve bulunamaması olurken konu ile ilgili Apple tarafından Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Apple'ın resmi uygulaması aracılığıyla kullanıcıların kaybolan Airpods’ların bulabileceği ve bu bakımdan artık kaybolma tehlikesinin yaşanmayacağı belirtilmişti. Bu bakımdan Apple tarafından kablosuz kulaklıklara yönelik geliştirilen yeni hamle,kullanıcıların küçük kulaklıkları kullanmasını çok daha iyi bir hale getiriyor.

Bugüne kadar yeni modellerin satışından oldukça iyi bir kar elde ettiği belirtilen Apple, özellikle siyah modellerin de piyasaya sunulması ile birlikte kullanıcılara hem beyaz renge ek bir seçenek sunacak hem de daha fazla gelir elde etmeyi başarabilecek.