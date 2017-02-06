Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Sivas'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 12:17

Sivas'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda otobüsün nşoförü yaşamını yitirdi ve 40 yolcu da yaraalndı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kaza sonucu otobüsün içerisinde sıkışırak hayatını kaybeden sürücü Necdet Kurt'un cesedi, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza sonucu otobüsün içerisinde sıkışırak hayatını kaybeden sürücü Necdet Kurt'un cesedi, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Bu sırada yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kurt'un cesedi, cenaze aracına konularak Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devrilen otobüs vinç yardımı ile kaldırılarak yolun yeniden ulaşıma açılması sağlandı.

Kaynak: Habertürk