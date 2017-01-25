Şırnak'ta PKK'ya ait 4 EYP bulundu

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP (el yapımı patlayıcı), mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 16:20

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ve Uludere İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerce araziye gizlenen 4 el yapımı patlayıcı, 4 roket ile 2 anti tank mühimmatı, 3 zırh delici mermi, 250 biksi mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

AA