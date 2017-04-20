Şırnak'ta PKK operasyonu: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi.

Güncellenme 20 Nisan 2017 17:15

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Şırnak Bestler-Dereler kırsalındaki operasyon sürüyor.

Güvenlik güçleri, Nalaguva tepe bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tespit etti. Bunun üzerine buraya yönelen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu.

Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün Bestler Dereler'in sözde cephe sorumlusu "Soro" kod adlı İran uyruklu terörist olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA